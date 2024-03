Libia: riunione del Consiglio di presidenza su sicurezza valico con Tunisia Ras Jedir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vice presidenti del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni e Abdullah al Lafi, hanno tenuto una riunione sulla sicurezza per estendere la sicurezza e sostenere i servizi di sicurezza impiegato presso il valico di frontiera con la Tunisia di Ras Jedir, alla presenza del capo di Stato maggiore, generale, Muhammad al Haddad, di alcuni leader militari e del sottosegretario del ministero della Difesa, Sam al Idrisi. Lo riferisce su Facebook il Consiglio di presidenza. La riunione giunge in seguito ai disordini avvenuti al valico di Ras Jedir due settimane fa. Durante l'incontro sono state discusse le misure adottate per mettere in sicurezza il valico, in preparazione della riapertura. (segue) (Lit)