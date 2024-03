Egitto: Fmi approva aumento finanziamento, ma ribadisce necessità di riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della discussione del comitato esecutivo, Kristalina Georgieva, amministratore delegato e presidente dell'Fmi, ha dichiarato: “L’Egitto si trova ad affrontare sfide macroeconomiche significative che sono diventate più complesse da gestire date le ricadute del recente conflitto a Gaza e in Israele. Le interruzioni nel Mar Rosso stanno anche riducendo le entrate del Canale di Suez, che rappresentano un’importante fonte di afflussi di valuta estera e di entrate fiscali". Per Georgieva, “le autorità hanno rafforzato in modo significativo il pacchetto di riforme alla base dell’accordo Extended Fund Facility. Le recenti misure volte a correggere gli squilibri macroeconomici, tra cui l’unificazione del tasso di cambio, e il significativo inasprimento delle politiche monetarie e fiscali, sono stati passi avanti difficili, ma fondamentali, e gli sforzi dovrebbero essere sostenuti in futuro. L’impegno delle autorità a utilizzare gran parte dei nuovi finanziamenti derivanti dall’accordo Ras el Hekma per migliorare il livello delle riserve, accelerare la liquidazione degli arretrati in valuta estera e ridurre anticipatamente il debito pubblico è prudente". (segue) (Cae)