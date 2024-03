Business news: Paesi Bassi, presentato progetto investimenti in regione Eindhoven per favorire permanenza di Asml

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi ha svelato il piano di investimenti da oltre 2,5 miliardi di euro nell'area di Eindhoven, con l'obiettivo di favorire Asml e scongiurare il trasferimento delle attività dell'azienda all'estero. In base al piano generale, l'esecutivo olandese dovrebbe investire 1,28 miliardi di euro dal Fondo nazionale per la crescita per il piano e contribuirà con altri 450 milioni di euro. La regione di Eindhoven metterà a disposizione i restanti 780 milioni di euro, come ha dichiarato il ministro dell'Economia Micky Adriaansens. In base al programma, denominato "Progetto Beethoven", l'area di Eindhoven e i Paesi Bassi nel loro insieme attrarranno un numero maggiore di investimenti per risultare più attraenti per i lavoratori altamente istruiti, assicurando al contempo un migliore accesso all'istruzione e infrastrutture all'avanguardia per la ricerca. "Con queste misure, il Consiglio dei ministri presuppone che Asml effettuerà ulteriori investimenti" e manterrà "l'ubicazione della sua sede legale, fiscale ed effettiva" nei paesi Bassi, come ha reso noto il governo. (Beb)