Gaza: media, Israele spinge per forza di mantenimento pace

22 luglio 2021

- Israele starebbe spingendo per la creazione di una forza di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza, finalizzata anche a garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. È quanto riportano i media dello Stato ebraico, secondo cui il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha informato il premier Benjamin Netanyahu di aver discusso della questione nel corso della sua recente visita negli Stati Uniti. La forza pensata da Israele sarebbe composta da truppe provenienti da tre diversi paesi arabi, al momento ancora non specificati. Il progetto, secondo i media israeliani, avrebbe trovato l’appoggio degli Stati Uniti. Come si legge sul quotidiano “Times of Israel”, tuttavia non è chiaro se i partner arabi sarebbero effettivamente disposti a partecipare al piano, dato che hanno più volte riferito di non voler prendere parte alla gestione della Striscia di Gaza dopo la guerra, a meno che non vi sia una iniziativa più ampia che includa la creazione di un percorso finalizzato alla nascita di un futuro Stato palestinese. (Res)