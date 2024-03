Milano: violento e picchiò una donna in strada, Carabinieri arrestano 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 28 marzo 2024, a Milano, i Carabinieri della Tenenza di Rozzano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Milano nei confronti di un soggetto, ventiquattrenne marocchino, indagato per aver compiuto, il 16 luglio 2023, a Rozzano, una violenza sessuale nei confronti di una quarantenne. L’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Rozzano è partita dalla richiesta di intervento di un passante che, avendo visto la vittima in lacrime in strada, ha immediatamente attivato il 112. Da lì la denuncia sporta dalla donna e le indagini conseguenti. Fondamentale è stata l’attività di sopralluogo svolta sul luogo dove si è consumata la violenza, che ha permesso ai Carabinieri di rinvenire il cellulare all’epoca in uso all’indagato e, analizzandone il contenuto, risalire all’identità dello stesso. L’arrestato è stato rintracciato presso il C.P.R. di via Corelli e da lì condotto a San Vittore. (Com)