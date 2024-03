Haiti: "Barbecue" Cherizier a "SkyTg24", siamo contro la vecchia politica e per un Paese unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni armate di Haiti si sono unite per forzare la caduta di governi che curano gli interessi "di pochi" e restituire al popolo i diriti di base. Lo ha dichiarato Jimmy "Barbecue" Cherizier, ex poliziotto e oggi a capo di una delle più potenti bande criminali del Paese, in un'intervista esclusiva a Sky TG24. "Noi siamo in contrasto con la vecchia politica, innanzitutto a livello spirituale. L'interesse dei politici è sempre stato difendere l'interesse e gli affari di pochi, impedire che fosse una reale concorrenza nell'economia e l'accesso a tutti ai beni di prima necessità; per questo ci siamo uniti, avevamo il dovere di destabilizzare il governo in carica. E l'unico modo di farlo era unirci, combattere tutti insieme. Restando isolati non si raggiungono mai risultati. La nostra missione è lottare per Haiti, un'Haiti che abbia acqua potabile per tutti, che offra l'educazione primaria per tutti gratuitamente, in cui tutti abbiano accesso alle cure. Un Haiti senza rapimenti, senza violenze sessuali, in cui ci sia lavoro e il popolo abbia di che mangiare. Una Haiti che ci renda fieri di essere haitiani". (Res)