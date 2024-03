Libia: riunione del Consiglio di presidenza su sicurezza valico con Tunisia Ras Jedir (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo, l'area al confine tra Libia e Tunisia è teatro di crescenti problemi relativi alla sicurezza, scaturiti da cambi radicali della gestione del valico e dall'esclusione delle forze che lo hanno gestito per anni. Queste ultime sono state accusate di collusione in attività di contrabbando e altre violazioni in materia di sicurezza. Da parte sua, il consiglio comunale di Zuwara, la più importante città libica vicino al confine con la Tunisia, abitata principalmente da Amazigh (berberi), accusa il Governo di unità nazionale di Tripoli e il ministero dell’Interno di voler scatenare un conflitto tribale, minacciando al contempo "azioni di disobbedienza civile" anche al complesso petrolifero e del gas di Mellitah, unico snodo per l’esportazione del gas libico verso l’Italia attraverso il gasdotto Greenstream. (Lit)