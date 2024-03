© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Acs, Florentino Perez, ha incrementato la sua partecipazione nell'azienda dal 13,8 al 14,1 per cento per un valore complessivo di mercato di 1,5 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", negli ultimi quattro anni Perez ha aumentato costantemente la sua posizione nella società di costruzioni spagnola passando dal 12,5 per cento del 2019 al 12,6 per cento nel 2022. (Spm)