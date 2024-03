Business news: Germania, per Enbw aumento del risultato operativo del 60 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Enbw ha registrato nel 2023 un aumento del risultato operativo (Ebitda rettificato) del 60 per cento su base annua a circa 6,4 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", l'incremento è dovuto principalmente alla crescita della produzione e del trading nel comparto termoelettrico, ossia "carbone e gas". Grazie all'aumento dei prezzi di mercato e alle fluttuazioni, la quantità di energia elettrica prodotta è stata venduta a "condizioni decisamente migliori rispetto al 2022". Per l'anno in corso, Enbw prevede un calo dell'Ebita rettificato compreso tra 4,6 e 5,2 miliardi di euro a causa della diminuzione della volatilità sui mercati. Inoltre, l'azienda stima che commercializzerà la quantità di energia elettrica prodotta nei propri impianti a "prezzi inferiori rispetto al 2023". L'amministratore delegato di Enbw, Georg Stamatelopoulos, ha dichiarato che, grazie agli ottimi risultati, il gruppo aumenterà nuovamente in maniera significativa gli investimenti nell'attuazione della transizione energetica nei prossimi anni. Entro il 2030, sono previsti investimenti lordi per 40 miliardi di euro, di cui circa il 90 per cento in Germania. Secondo l'Ad, "ciò rende Enbw uno dei maggiori investitori nell'attuazione della transizione energetica in questo Paese". (Geb)