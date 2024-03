Serbia-Kosovo: “Koha Ditore”, Lajcak termina mandato di mediatore dialogo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, potrebbe finire il proprio mandato ad agosto e andare a ricoprire la posizione di capo delegazione Ue in Svizzera. Lo riferisce il quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, citando fonti diplomatiche riservate. Dopo diverse proroghe, precisa il giornale, Lajcak terminerà l’incarico alla fine di agosto di quest'anno. Secondo le stesse fonti Lajcak sarà a Berna già il primo settembre. Per quanto riguarda il Kosovo, l’Ue potrebbe nominare, al posto dell'ambasciatore uscente a Pristina Tomas Sonyong, l'attuale capo della rappresentanza estone a Bruxelles, l'ambasciatore Aivo Orav. Il cambio avverrebbe sempre il primo settembre. Il diplomatico estone ha già esperienza nella regione dei Balcani, poiché è già stato capo della delegazione europea in Macedonia del Nord e in Montenegro. Per quanto riguarda il successore di Miroslav Lajcak nell’ambito del dialogo Belgrado-Pristina, dovrebbero essere consultati i Paesi membri, i quali dovranno approvare la nuova nomina.(Alt)