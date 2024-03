Croazia-Kosovo: Zagabria avvia procedura per riconoscimento reciproco patenti di guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Zagabria ha avviato la procedura per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra la Croazia e il Kosovo. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno croato, Davor Bozinovic. "Si tratta di un accordo volto a migliorare la cooperazione bilaterale nel campo della facilitazione della sicurezza stradale. Il Kosovo ha già concluso un accordo simile con diversi Stati membri dell'Unione europea", ha dichiarato lo stesso ministro, secondo quanto riporta la stampa del Paese. Bozinovic ha quindi affermato che in Croazia "590 cittadini del Kosovo hanno ottenuto la residenza, mentre a 8.082 di loro è stato rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo". "In Kosovo sono invece registrati 1.497 cittadini croati", ha concluso.(Seb)