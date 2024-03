Agroalimentare: l'Italia conquista la top ten del Bocuse d'or Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia conquista la top ten del Bocuse d'or Europa, il più grande concorso di cucina al mondo, ideato nel 1987 dallo chef Paul Bocuse. Nella Spektrum arena di Trondheim, in Norvegia, la nostra squadra si è infatti aggiudicata il settimo posto, con un team fortemente internazionale: l'italo argentino Marcelino Gòmez, il commissario danese Benjamin Sørensen e il coach italiano Alessandro Bergamo, con la supervisione di Lorenzo Alessio. E' il piazzamento più alto mai conquistato dal team azzurro dal 2001 (il migliore dopo il decimo posto di Alessandro Bergamo alla finale francese del 2021), grazie al quale l'Italia potrà accedere alle finali mondiali di Lione nel gennaio 2025. Un settimo posto che conferma l'efficacia della collaborazione tra l'accademia Bocuse d'or Italia e la federazione italiana cuochi. 12 mesi di allenamento portati avanti tra Argentina e Cast alimenti di Brescia, grazie ai quali Marcelino Gòmez e il suo team hanno raggiungo questo traguardo importantissimo per l'Italia. Una gara di cinque ore e mezza per preparare un piatto e un vassoio da sottoporre alla giuria del Bocuse d'or, costituita dai presidenti di ogni squadra e suddivisa in due commissioni: una per il tema al piatto (che aveva come ingrediente principale la carne di renna di Røros e prevedeva l'uso di acquavite norvegese) e l'altra per il tema al vassoio (che prevedeva la preparazione dello skrei, merluzzo selvaggio del nord Europa, e delle capesante di Frøya, con due guarnizioni vegetali e una a base di stoccafisso locale), con la condizione che ogni team utilizzasse almeno un ingrediente identificativo del Paese rappresentato. (segue) (Rin)