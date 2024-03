Agroalimentare: l'Italia conquista la top ten del Bocuse d'or Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei i criteri di valutazione, con un massimo di 110 punti ottenibili da ogni giurato, nonché la possibilità di ottenere dei punti bonus dalla giuria di cucina, assegnati in base alla pulizia del box di gara, all'organizzazione della squadra, al controllo degli sprechi e all'interpretazione del tema stabilito. Punteggio finale per l'Italia, 1.381 punti, a poco più di 300 punti di distacco dalla prima classificata, la Danimarca. Ma il Bocuse d'or, da tutti considerato come l'olimpiade della cucina, non è soltanto la più importante competizione culinaria al mondo, è un momento di condivisione attraverso il quale da quarant'anni si rende omaggio allo spirito e alla passione del grande chef Paul Bocuse. Per portare avanti gli ideali che animarono l'icona indiscussa della cucina mondiale, nel 2017 viene fondata ad Alba (Cn), l'accademia Bocuse d'or Italia, con l'obiettivo di preparare i team azzurri che rappresenteranno l'Italia in questa importante competizione. Presieduta dal tristellato Enrico Crippa, dal 2021 l'Accademia si avvale della competenza tecnica e tattica della federazione italiana cuochi, guidata dal presidente Rocco Pozzulo. Grazie a questa collaborazione, nel 2019 l'Italia si aggiudica il 15mo posto con lo chef pugliese Martino Ruggieri, mentre nel 2021 conquista il 10mo posto con Alessandro Bergamo. Prima di allora, il piazzamento più alto mai conquistato dal team italiano lo si deve a Paolo Lopriore, con il suo quarto posto alla finale del 2001. (Rin)