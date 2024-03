Haiti: "Barbecue" Cherizier a "SkyTg24", liberare ostaggi religiosi ma no a 'cessate il fuoco'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo tutti i rapimenti e i saccheggi, chiunque ne sia vittima, ma condanniamo ancora più aspramente quelli sui religiosi che fanno parte della nostra comunità. Questo ci ha davvero turbato, inoltre si riflette sulla nostra battaglia in modo negativo, dandoci responsabilità che non ci appartengono: danneggiano la nostra battaglia. Se ci sono religiosi che vogliono vivere con la nostra comunità vanno liberati subito, anche se il momento per il cessate il fuoco non è propizio". Lo ha dichiarato Jimmy "Barbecue" Cherizier, ex poliziotto e oggi a capo di una delle più potenti bande criminali del Paese, in un'intervista esclusiva a Sky TG24. (Come)