Scuola: Nevi (FI), accoglienza immigrati non può esserci costruendo ghetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ribadisce che l’accoglienza di immigrati non può essere fatta costruendo ghetti, in un senso o nell’altro altrimenti si rischiano modelli pessimi tipo le banlieue francesi". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a "Metropolis" su Repubblica tv. "Sono stupito. Ricordavo fosse la sinistra a dire che bisognava integrare gli stranieri con gli italiani per non creare le classi ghetto. Oggi cosa è successo? Noi vogliamo esattamente questo: che non si creino le classi ghetto", ha aggiunto. "Praticamente i ministri Valditara e Salvini hanno espresso posizioni che dovrebbero essere più vicine alla sinistra e vengono comunque attaccati. Il modello di accoglienza e integrazione deve essere omogeneo per tutti. L’accoglienza deve essere diffusa ed equilibrata", ha concluso Nevi. (Rin)