Scuola: Magi, proposta Salvini e Valditara dà misura di come governa Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La proposta dei ministri Matteo Salvini e Giuseppe Valditara di limitare al 20 per cento il numero di alunni stranieri nelle classi italiane "dà la misura di come governa Giorgia Meloni: più o meno come il nostro ministro scrive in italiano, pieno di errori, sgrammaticature, dimenticanze e con accenti razzisti". Lo scrive su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "Non sanno manco quello che dicono. Il limite agli stranieri nelle classi già c’è, al 30 per cento, come previsto da una circolare dell’allora ministro Gelmini e che puntualmente viene disattesa visto il mutato contesto multiculturale del nostro Paese - aggiunge -. Si tratta di una proposta totalmente inapplicabile in zone d’Italia a forte densità di presenza straniera, a meno di non voler minare l’obbligo scolastico, come ogni insegnante sa. Per non parlare del fatto che molte classi in Italia esistono ancora solo grazie alla presenza di alunni di seconda generazione. Che un ex ministro dell’Interno e un ministro dell’Istruzione non conoscano la composizione del territorio italiano soprattutto delle zone periferiche delle città è sorprendente, così come lo è il fatto che non conoscano nemmeno ciò che dovrebbero amministrare. Purtroppo riassume l’approssimazione ideologica e della cialtroneria con cui l’esecutivo Meloni governa l’Italia", conclude Magi. (Rin)