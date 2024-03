Rpt - Sanità: Cicchetti, rinvio decreto tariffe non compromette avvio screening neonatali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto dalla fonte - Il rinvio dell'entrata in vigore dei nuovi tariffari "non comporta alcun ritardo per l'avvio degli screening neonatali per malattie come l'atrofia muscolare spinale (Sma)". Lo ha detto il direttore generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute, Americo Cicchetti. "Il provvedimento è infatti isorisorse, ovvero non prevede maggiori oneri per lo Stato - ha aggiunto -. Dalla legge di bilancio 2019 sono state incrementate le risorse alle Regioni destinate agli screening neonatali. Alcune Regioni hanno da tempo avviati, altre invece no ed è importante che garantiscano questo servizio. Il ministero della Salute è al fianco dei pazienti e pronto a supportare quelle Regioni che ancora oggi non hanno avviato gli screening pur esistendo la copertura finanziaria", ha concluso Cicchetti. (Rin)