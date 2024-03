Università: Fratoianni (Avs), se Meloni fosse per la pace non ci sarebbero proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il governo Meloni fosse in prima linea nella ricerca della pace e per imporre il cessate il fuoco al governo Netanyahu, non ci sarebbero le proteste negli atenei italiani e non ci sarebbero senati accademici che, come quello di Torino nei giorni scorsi e ora della Normale di Pisa, giustamente sospendono bandi di collaborazione con Israele". Lo ha detto Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi sinistra, dopo le polemiche del Mur contro la decisione della Normale di Pisa di chiedere di rivedere il bando Maeci con Israele. "Gli atenei - ha spiegato - sono centri di formazione che fanno della cultura della pace la base fondamentale della propria attività e della propria missione culturale. E questo devono continuare a fare. È inutile che fonti anonime del Ministero dell'università stigmatizzino la decisione della Normale, pensino piuttosto a contribuire ad un'iniziativa di pace e per il dialogo in Medio Oriente che permetta la fine della carneficina dei civili palestinesi", ha concluso Fratoianni. (Rin)