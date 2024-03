Roma: Gualtieri su voragine Quadraro, condomini evacuati possono rientrare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini "evacuati dal condominio al civico 16 di via Attio Labeone, limitrofo alla voragine che si è aperta ieri in via Sestio Menas, potranno rientrare già oggi nei propri appartamenti. La Commissione Verifica Sicurezza Statica Edifici Privati ha completato i lavori di verifica. Saranno date prescrizioni al condominio affinché faccia un puntellamento di sicurezza interna". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)