Egitto: Fmi approva aumento finanziamento, ma ribadisce necessità di riforme

- Il Consiglio del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato oggi la prima e la seconda revisione dell’accordo nell’ambito dell’Extended Fund Facility (Eff) con l’Egitto e ha approvato un aumento del programma originale di circa 5 miliardi di dollari (3,76 miliardi di diritti speciali di prelievo, Dsp), consentendo alle autorità di prelevare l’equivalente di circa 820 milioni di dollari (618,1 milioni di Dsp). Lo riferisce una nota dell'Fmi, sottolineando che "è in fase di attuazione un forte piano di stabilizzazione economica per correggere gli scostamenti politici. Il piano è incentrato su un sistema di cambio liberalizzato nel contesto di un regime di cambio flessibile, un significativo inasprimento del policy mix, la riduzione degli investimenti pubblici e la parità di condizioni per consentire al settore privato di diventare il motore della crescita". Il recente "importante accordo di investimento a Ras el Hekma - effettuato dal fondo emiratino Adq - allevia le pressioni finanziarie a breve termine", aggiunge l'Fmi, sottolineando che "l’attuazione delle politiche economiche previste dal programma rimane fondamentale per affrontare le sfide macroeconomiche dell’Egitto. Una solida realizzazione delle riforme strutturali sarà fondamentale per sfruttare i benefici del miglioramento del contesto finanziario". (segue) (Cae)