Egitto: Fmi approva aumento finanziamento, ma ribadisce necessità di riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le politiche delle autorità sono ben calibrate per rafforzare la stabilità macroeconomica proteggendo al tempo stesso i più vulnerabili - ha aggiunto Georgieva -. La determinazione della Banca centrale egiziana di concentrarsi esclusivamente sulla riduzione dell'inflazione e di adottare ulteriori misure restrittive, se necessario, è fondamentale per prevenire un'ulteriore erosione del potere d'acquisto delle famiglie. L’attuazione del nuovo quadro per monitorare e controllare gli investimenti pubblici aiuterà a gestire l’eccesso di domanda. Il perseguimento di un consolidamento fiscale basato sulle entrate metterà il debito saldamente su un percorso discendente e fornirà risorse per espandere la rete di sicurezza sociale". A questo proposito, rimane essenziale sostituire i sussidi non mirati per il carburante con una spesa sociale mirata, nel quadro di un pacchetto durevole di aggiustamento del prezzo del carburante. Con le politiche volte a ripristinare la stabilità macroeconomica in atto, il terreno è pronto per accelerare l’attuazione del programma di riforme strutturali inteso a garantire una crescita inclusiva e sostenibile", ha aggiunto. (segue) (Cae)