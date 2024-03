Egitto: Fmi approva aumento finanziamento, ma ribadisce necessità di riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la numero uno dell'Fmi "ritirare lo Stato e le forze armate dall’attività economica e livellare le condizioni di gioco tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per attrarre investimenti privati ​​esteri e nazionali in Egitto". “Il raggiungimento di questi obiettivi è soggetto a rischi. Esternamente, l’incertezza rimane elevata. A livello nazionale, sarà fondamentale sostenere il passaggio a un sistema di cambio liberalizzato, mantenere politiche monetarie e fiscali rigorose e integrare in modo trasparente gli investimenti fuori bilancio nel processo decisionale di politica macroeconomica. Gestire con prudenza la ripresa degli afflussi di capitale sarà importante per contenere le pressioni inflazionistiche e limitare il rischio di future pressioni esterne”, ha concluso. (Cae)