Business news: Francia, nel 2023 debito pubblico al 5,5 per cento del Pil

- Nel 2023 il deficit della Francia è arrivato al 5,5 per cento del Pil, a 154 miliardi di euro, contro il 4,8 per cento registrato l'anno precedente. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Intervenendo all'emittente radiofonica "Rtl", il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha confermato l'obiettivo di scendere sotto la soglia del 3 per cento entro il 2027. "Le finanze dello Stato devono essere ripristinate", ha detto Le Maire. L'Insee ha annunciato anche un calo del debito pubblico, sceso nel 2023 al 110,6 per cento del Pil dopo il 111,9 per cento del 2022. (Frp)