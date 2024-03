Egitto-Italia: firmati dieci accordi in vari campi e aperti nuovi uffici al Cairo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo quanto reso noto dal ministero egiziano della Cooperazione internazionale, nel contesto dell’apertura di nuovi uffici dell’ambasciata italiana al Cairo e istituti specializzati (come Ice, Banca italiana di sviluppo, Cassa depositi e prestiti, Sace) sono stati firmati altri otto accordi per gli sforzi congiunti finalizzati a rafforzare il settore privato. Tra questi, figurano: un accordo tra la Banca centrale d’Egitto e la Cassa depositi e prestiti per il progetto “Supporto al settore privato egiziano”, finanziato con 45 milioni di euro a beneficio dell’Agenzia egiziana per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (Msmeda); un accordo tra Cassa depositi e prestiti e la African Export-Import Bank dal valore di 100 milioni di euro per sostenere progetti che contribuiscano al raggiungimento dello sviluppo sostenibile nel campo della sicurezza alimentare per le micro, piccole e medie imprese africane; un protocollo d'intesa tra Sace e Orascom Construction per sostenere le imprese italiane impegnate in progetti di sviluppo infrastrutturale in Egitto; un memorandum d’intesa tra Sace e la Banca di Alessandria per il sostegno finanziario agli scambi bilaterali tra le Pmi italo-egiziane; un memorandum d'intesa tra Confindustria e la Federazione delle industrie egiziane (Fei) nel campo dell’istruzione tecnica e della formazione professionale; un accordo tra il gruppo Mermec e l’Autorità ferroviaria nazionale dell’Egitto per la fornitura di un treno semovente; un protocollo d’intesa tra il gruppo Arsenale Spa e l'Autorità ferroviaria egiziana con l'obiettivo di sostenere il progetto di realizzazione di un treno turistico in Egitto; un protocollo d'intesa tra la Scuola italiana di ospitalità e il gruppo egiziano Pickalbatros per la cooperazione nel campo dell’ospitalità e del turismo nei due paesi, con programmi di formazione professionale specializzata. (segue) (Cae)