Egitto-Italia: firmati dieci accordi in vari campi e aperti nuovi uffici al Cairo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riporta il comunicato, la ministra della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, ha sottolineato che le relazioni tra Egitto e Italia sono “in continuo sviluppo”, in coincidenza con il 20esimo anniversario dell’accordo di partenariato europeo-egiziano e in linea con l’impegno del Cairo di sviluppare il settore privato. In particolare, nella nota del dicastero viene ricordato che “le relazioni bilaterali tra Egitto e Italia sono iniziate nel 1975” e che “il portafoglio di cooperazione bilaterale ammonta a circa 82 milioni di euro, in diversi settori di sviluppo, che comprendono il sostegno alle piccole e medie imprese, lo stimolo del privato e la promozione della crescita nel campo dell’agricoltura, della salute e dell’ambiente”. (Cae)