Venezuela: Cirielli, a elezioni sia garantito pluralismo e stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I diritti alla partecipazione in politica sono sacrosanti e da sempre sono il punto cardine di ogni civiltà. Più saranno libere e democratiche le prossime elezioni in Venezuela, più sarà garantito il futuro pacifico del paese". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "La posizione dell'Italia, espressa dal ministro Anotnio Tajani, è limpida e lineare nella richiesta del rispetto di tutte le norme democratiche, del pluralismo e dello stato di diritto. Siamo vicini a tutti i milioni di discendenti dei primi migranti italiani nel paese sudamericano, agli italiani che ci vivono e che sono costretti a subire un governo autoritario di sinistra che sta scivolando verso una vergognosa dittatura comunista", ha concluso. (Com)