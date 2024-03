Milano: in Duomo l’Arcivescovo Delpini ha presieduto la celebrazione del Venerdì Santo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi abitiamo nel buio che avvolge tutta la terra. Abitiamo tra i popoli che si fanno la guerra, che si rovinano per rovinare i popoli fratelli, che acclamano ai potenti che vogliono la guerra, che si difendono dallo spavento della guerra con l'indifferenza”: è uno dei passaggi dell'omelia che l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha letto nel corso della celebrazione della passione e morte del Signore, da poco conclusasi in Duomo. Riferendosi al racconto evangelico della passione di Cristo, l'Arcivescovo ha continuato: “Gesù è innalzato tra cielo e terra per riconciliare i popoli, nel nome di Dio Padre di tutti, ma l'invito alla riconciliazione è coperto di insulti: "Gesù è un profeta inutile. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, se gli vuole bene"”. (segue) (Com)