Milano: in Duomo l’Arcivescovo Delpini ha presieduto la celebrazione del Venerdì Santo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'evocare le piaghe e i drammi che segnano l'attualità, l'Arcivescovo nella sua omelia ha anche ricordato le “oppressioni insopportabili e spropositate che tormentano i carcerati, i profughi, le vittime del denaro sporco”, così come “le case dove si spezzano i legami d'amore e si generano rapporti ostili e bambini infelici”. L'invito di mons. Delpini è a “inoltrarsi nel mistero di Dio”, “vivendo un ascolto che raccolga dal silenzio di Dio parole nuove, taglienti come una spada a doppio taglio, vere come un abbraccio indiscutibile, parole inaudite a smentire la sapienza del mondo e che offrono buone ragioni per rischiare il martirio. (...) Viviamo una fiducia nelle promesse di Gesù che ci rende responsabili della speranza del mondo”. (Com)