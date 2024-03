Rpt - Roma: incendio in autorimessa in via Castel di Leva, fermato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo e titolo corretto) Ha dato fuoco, all'autorimessa in via Castel di Leva, a Roma. Per questo, gli agenti della polizia di Stato del distretto Esposizione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne italiano con l'accusa di incendio doloso. I fatti risalgono allo scorso 22 marzo, quando i poliziotti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Castel di Leva per la segnalazione di un incendio che aveva interessato un'autorimessa. Gli investigatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'autorimessa, hanno accertato che, la notte del 22 marzo scorso, un uomo, travisato e con abiti scuri, si era diretto verso una vettura coperta da un telo per poi versare una tanica contenente liquido infiammabile, per poi prendere un accendino e appiccare l'incendio nella zona in cui aveva versato il liquido. (segue) (Rer)