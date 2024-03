Italia-Usa: "Panchina Rossa" all'Ambasciata d'Italia a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia a Washington ha installato una panchina rossa quale "simbolo del vuoto lasciato nella società quando una donna cade vittima di femminicidio", come evidenziato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che l'8 marzo aveva disposto la collocazione di una panchina rossa in prossimità dell'ingresso della Farnesina, invitando la rete diplomatico-consolare italiana a fare altrettanto, quale segnale dell'impegno della Farnesina nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione a danno delle donne, in Italia e nel mondo. "Vogliamo un mondo in cui le donne e le ragazze possano vivere libere dalla paura", ha sottolineato l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel valorizzare l'iniziativa con un video sugli account social media della sede.(Com)