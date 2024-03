Libia: riunione del Consiglio di presidenza su sicurezza valico con Tunisia Ras Jedir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale della Libia ha annunciato l’invio di “una forza di polizia al valico di frontiera di Ras Jedir per metterlo in sicurezza". In precedenza, il titolare del dicastero, Imad Trabelsi, aveva disposto la chiusura del punto di confine terrestre e il ritiro del personale di stanza al valico “per preservare vite umane e proprietà pubbliche”. La decisione, adottata in pieno Ramadan, era stata disposta dopo che le milizie berbere della città di Zuwara avevano respinto una colonna di mezzi inviata da Tripoli per assumere il controllo del punto di confine. “Riprenderemo il controllo del valico anche con l'uso della forza se necessario”, aveva promesso Trabelsi. In questo contesto, il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, aveva discusso con il vice capo di Stato maggiore Al Namroush della formazione di una “forza militare congiunta” per “proteggere” il valico di frontiera di Ras Jedir. Durante l’incontro, Dabaiba aveva sottolineato la necessità di “allontanare dal confine le tensioni politiche e tribali” e di “dare seguito al lavoro della forza militare” per la protezione del punto di confine. Parlando all’emittente televisiva “Libya al Ahrar”, Al Namroush aveva affermato che la missione della forza - composta da sette brigate della fanteria libica - “è quella di garantire la sicurezza al valico”, evitando al contempo “tensioni politiche o tribali”. (segue) (Lit)