Europee: Calenda su Stati Uniti d'Europa, se volete far finta di non vedere, fate pure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "'Esprimeremo un gran numero di candidati.. in tutta Italia". Così Toto’ Cuffaro condannato in via definitiva a sette anni per favoreggiamento di mafiosi, parlando della lista Stati Uniti d’Europa e del suo accordo con Italia viva. E va bene cosi se vi va bene cosi. Se volete far finta di non vedere amici Liberal democratici europei o Più Europa, fatelo pure. Ma non nascondetelo dietro la parola 'Stati Uniti d’Europa', che è un grande ideale di democrazia e Stato di diritto, opposto ai valori dei dittatori di ogni latitudine e dei malavitosi nostrani. Un ideale che appartiene a milioni di veri europeisti. Grazie". Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)