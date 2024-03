Codice strada: Faisa-Cisal, non recepite integralmente richieste autoferrotranvieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una prima lettura delle norme" sul codice della strada "licenziate in questi giorni alla Camera, e ora al Senato, sembra non recepiscano integralmente le richieste degli Autoferrotranvieri". Lo ha detto il segretario generale della Faisa-Cisal, Mauro Mongelli, a margine di un incontro con i dirigenti Faisa-Cisal del Lazio. "È necessario il doppio canale di valutazione e sanzione finalizzato a differenziare nettamente i percorsi lavorativi dei conducenti professionali da quelli riferiti all’utilizzo di veicoli nella sfera privata - ha aggiunto -. Recepiamo positivamente l’obbligo di targatura dei velocipedi, così da poterne rilevare e, possibilmente limitare, le continue infrazioni alle regole della circolazione stradale; nel contempo esprimiamo dubbi inerenti alcune casistiche della cd 'sospensione breve' e forti preoccupazioni riguardo all’applicazione della stessa ai conducenti professionali, ad esempio per quanto riguarda le nuove norme sulla circolazione contromano, applicate a particolari contesti orografici e nella trafficata circolazione delle città italiane, in particolare quelle metropolitane. La sicurezza, soprattutto quella stradale - ha concluso Mongelli - ha bisogno di regole chiare e praticabili e non aleatorie". (Rin)