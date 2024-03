Lavoro: Cgil Roma e Lazio, sostegno a sciopero unitari settore distribuzione moderna organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sabato 30 marzo è sciopero nel settore della Distribuzione moderna organizzata, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, a seguito della rottura del tavolo da parte di Federdistribuzione sul rinnovo del Ccnl, scaduto nel 2019. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Mentre in questi giorni si rinnovavano altri importanti contratti nazionali del settore del commercio, quali Distribuzione Cooperativa, Confcommercio e Confesercenti, le associazioni datoriali della Dmo - aggiunge la Cgil - hanno continuato ad avanzare richieste che attaccano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, pretendendo misure in deroga alla legge che determinerebbero flessibilità e precarietà incontrollate, oltre ad interventi durissimi su mansioni e inquadramenti. È inaccettabile che un importante settore produttivo del nostro Paese, che ha visto una crescita economica rilevante, non riconosca a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori un salario dignitoso e occupazione di qualità". (Com)