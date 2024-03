Difesa: doppia intercettazione di velivoli da parte di Eurofighter italiani nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 24 ore l’allarme di decollo immediato per i velivoli Eurofighter della Task Force Air 4th Wing, rischierata sulla base polacca di Malbork, è suonato due volte. Lo riferisce una nota dell'Aeronautica militare, secondo cui l’attivazione è stata richiesta per intercettare nelle mattinate del 28 e 29 marzo un velivolo non identificato, in volo sulle acque internazionali del Mar Baltico. A seguito di ciò, il Centro di comando e controllo delle operazioni aeree (Caoc) della Nato con sede ad Uedem (Germania) ha lanciato l’allarme. Gli aerei dell’Aeronautica Militare italiana appartenenti alla Tfa – che opera nell’ambito della missione NATO di Enhanced Air Policing – hanno proceduto a intercettare e identificare il velivolo, per poi rientrare presso la base di Malbork. (segue) (Com)