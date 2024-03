Governo: Appendino (M5s), Meloni doveva far dimettere Santanchè quando mentì al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, "avrebbe dovuto far dimettere la ministra Santanchè il giorno stesso in cui ha mentito spudoratamente al Parlamento, ma dato che se ne è ben guardata ci pensiamo noi". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. "Mercoledì portiamo in aula una mozione di sfiducia e vediamo cosa avrà il coraggio di votare questa maggioranza che sta dimostrando di non avere il minimo rispetto delle istituzioni che rappresenta", conclude.(Rin)