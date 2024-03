Haiti: "Barbecue" Cherizier a "SkyTg24", militari stranieri saranno considerati aggressori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti deve essere un Paese indipendente, non soggetto a regole dettate dall'estero e non intende tollerare l'invio di truppe straniere per gestire la crisi in corso. Lo ha dichiarato Jimmy "Barbecue" Cherizier, ex poliziotto e oggi a capo di una delle più potenti bande criminali del Paese, in un'intervista esclusiva a Sky TG24. "La prima condizione che noi poniamo sono le dimissioni irrevocabili di Henri, la seconda condizione è che la comunità internazionale lasci Haiti", ha detto Cherizier. "Solo in questo modo, possiamo cominciare a vedere un futuro. Il mio paese deve essere indipendente non ci deve essere chi viene qui a dettare legge e imporci regole. Questo atteggiamento si è insinuato nel paese rovinandolo. Pensate che voglia un genocidio e una guerra civile? Non è quello che spero per Haiti, ma qualsiasi giovane ragazzo o ragazza deve combattere per il suo popolo che è stato per 200 anni schiavo. Sono pronto al dialogo, ma la scelta è della comunità internazionale: se invece arriveranno truppe straniere ad Haiti saranno considerati aggressori". Il Paese caraibico è afflitto da una grave crisi di sicurezza e istituzionale, aggravata dalla scomparsa di Jovenel Moise, il presidente ucciso a luglio del 2021 e mai sostituito. Da tempo si ragiona su una missione internazionale di sostegno alle forze di sicurezza locali, guidata dal Kenya - con l'invio di almeno mille effettivi -, sotto gli auspici del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (segue) (Res)