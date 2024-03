Egitto-Italia: firmati dieci accordi in vari campi e aperti nuovi uffici al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del partenariato tra Egitto e Unione europea, della firma della dichiarazione congiunta per il rafforzamento delle relazioni tra le parti e della recente visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Cairo, le relazioni italo-egiziane registrano “un nuovo inizio” grazie alla firma di dieci accordi congiunti e all’apertura di nuovi uffici per potenziare il settore privato. È quanto riferisce il ministero della Cooperazione internazionale dell’Egitto in un comunicato. In particolare, la titolare del dicastero egiziano, Rania al Mashat, a nome dell’esecutivo ha firmato due accordi governativi con il ministero degli Esteri italiano. Il primo riguarda una sovvenzione dal valore di 3 milioni di euro per “Programmi di assistenza tecnica per le zone industriali del mobile, della pelle e del marmo”, e ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare il sistema industriale dell’Egitto migliorando la capacità produttiva delle aree industriali di pelle, arredamento e marmo, puntando su tecnologia, innovazione, trasferimento di conoscenze e sostenibilità dal punto di vista ambientale. Il secondo accordo governativo, invece, è relativo alla “Promozione dei diritti delle persone con bisogni speciali e la loro integrazione nella società”, come sovvenzione da 1,8 milioni di euro per rafforzare i diritti umani delle persone con disabilità, migliorando le dinamiche tra le istituzioni e adottando misure concrete. Il programma, come si legge nella nota del ministero egiziano, mira a sviluppare piani d’azione strategici e ad attuare politiche, progetti e azioni sul campo, con un approccio incentrato sui diritti delle persone con disabilità. (segue) (Cae)