Francia: Consiglio di Stato convalida espulsione imam

- In Francia il Consiglio di Stati ha convalidato l'espulsione dell'imam Mahjoub Mahjoubi, che nei mesi scorsi durante le sue prediche aveva definito le "bandiere tricolori" come "sataniche", "senza nessun valore per Allah. "Certe dichiarazioni" pronunciate dall'imam, "tenuto conto del loro carattere pubblico della posizione del loro autore e dell'impatto che hanno potuto avere", rappresentano "degli atti di provocazione esplicita e deliberata alla discriminazione", ha spiegato il Consiglio di Stato. Su X il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha parlato di una "vittoria importante contro l'Islam radicale". (Frp)