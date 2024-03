Difesa: Crosetto commenta Accordo con Macedonia del Nord, dimostra importanza di essere alleati Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia insieme alla Grecia si assume la responsabilità di proteggere i cieli della Macedonia del Nord. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa congiunto con l’omologa macedone, Slavjanka Petrovska, a Skopje. Crosetto ha così commentato la firma presso il Centro addestramento piloti della Caserma di Petrovec dell'Accordo tecnico per l'inclusione dell'Aeronautica militare italiana nella missione di pattugliamento aereo della Nato sui cieli macedoni. I cieli della Macedonia del Nord, con l'avvio ufficiale della missione di polizia aerea della Nato nel Paese balcanico nel dicembre 2021, sono entrati a far parte del sistema di pattugliamento aereo collettivo dell'Alleanza. “L'Italia insieme alla Grecia si assume la responsabilità di proteggere i cieli della Macedonia del Nord e questo dimostra più di ogni altra parola quanto sia importante essere alleati nella Nato, perché essere alleati significa mettere a disposizione le proprie forze degli altri Paesi per difenderli quando ce ne è bisogno. L'Italia è onorata di farlo ed è onorata del fatto che la Macedonia del Nord ci abbia dato questa fiducia”, ha dichiarato Crosetto.(Seb)