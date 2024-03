Città metropolitana Roma: ok variazione bilancio per ricostruzione ponte di Nemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio metropolitano di Roma ha approvato una variazione al bilancio e al programma triennale delle opere pubbliche che permetterà, tramite il decreto Ponti, di finanziare completamente i progetti esecutivi per interventi su ponti e viadotti nel territorio metropolitano. "Sono fondi - ha dichiarato la Consigliera Delegata al bilancio, Cristina Michetelli- vincolati del Ministero delle infrastrutture, che debbono essere iscritti in bilancio con un investimenti di circa 23 milioni di euro, che ci consentiranno di appaltare i lavori". "Il progetto - ha sottolineato la consigliera delegata alla Viabilità Manuela Chioccia - era già inserito all'interno del piano triennale ma, a causa dell'incremento dei prezzi, la cifra stanziata in precedenza non era più sufficiente al completo ripristino dell'opera. Oltre al Viadotto di Nemi con la delibera approvata oggi trovano completa copertura finanziaria anche gli interventi riguardanti l'allargamento del cavalcaferrovia al km 3 della S.P. Laviniense e "Ostiense, Via del Mare, Ostia Anzio, Cinque miglia" per la messa in sicurezza di alcuni ponti. (Com)