Sicurezza: Molteni, parole Guerini confermano tagli sinistra, nostro governo aumenta fondi e organici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "La soluzione che l'ex ministro Guerini propone per migliorare la gestione della sicurezza dei cittadini italiani è inaccettabile: rispecchia la loro mentalità fatta di tagli e riduzioni. Mentre loro hanno diminuito il contingente di Strade Sicure, fondamentale per il controllo del territorio, di ben 2.000 unità, questo governo, invece, non ha bisogno di fare economie per tutelare i cittadini: noi quelle unità le abbiamo ripristinate, oltre 800 a presidio degli snodi ferroviari e 6000 di territori e siti sensibili, ascoltando le richieste dei sindaci e degli amministratori locali, anche di sinistra", dichiara in una nota Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. "Un'attenzione importante con il contingente di Strade Sicure rinforzato ed a presidio delle stazioni, dei luoghi di aggregazione e delle piazze delle città. Contemporaneamente abbiamo avviato con le risorse della prima Legge di Bilancio, oltre 100 milioni all'anno per 10 anni, un piano strutturato di assunzioni delle Forze di polizia per sopperire ai pensionamenti e incrementare gli organici di Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria. Ai tagli, dannosi, fatti in passato stiamo rispondendo con un grande lavoro dei ministri Piantedosi e Crosetto così da garantire maggiore controllo e prevenzione rispetto ai fenomeni di allarme sociale. Ne andiamo fieri e lo rivendichiamo: la sinistra ha tagliato i militari alle città, noi li abbiamo ricollocati e contemporaneamente stiamo assumendo nuove forze di polizia. Anziché fare polemiche - conclude Molteni - lavoriamo con attenzione verso le nostre comunità, consapevoli che una misura non è alternativa all'altra per un governo che pone la sicurezza dei cittadini come priorità assoluta".(Com)