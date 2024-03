Viterbo: scompare nei boschi di Faleria, 28enne ritrovato dopo 24 ore di ricerche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soccorritori impegnati per 24 ore nelle ricerche ininterrotte nei boschi di Faleria, nel viterbese, di un 28enne della zona, la cui scomparsa è stata denunciata ieri dai genitori. Pompieri e militari, oltre a volontari della protezione civile, lo hanno cercato, anche con l’ausilio di un elicottero, nei crepacci dove si temeva fosse caduto. Alle 13 di oggi, una delle squadre lo ha ritrovato a circa 2 chilometri da dove era stato segnalato l’ultima volta, in stato confusionale ma in buone condizioni. E’ stato quindi affidato agli operatori del 118 per una visita medica. (Rer)