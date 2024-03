Cinema: Rocca, buon lavoro a Lorenza Lei nel Consiglio superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Lorenza Lei componente del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per il triennio 2024-2026. "Esprimo viva soddisfazione per la nomina di Lorenza Lei da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a componente del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per il triennio 2024-2026". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "A Lorenza Lei, responsabile della struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, auguro da parte mia e di tutta la Giunta regionale un buon lavoro nella certezza che anche in questo nuovo ruolo saprà portare tutta la sua competenza e professionalità per rilanciare un settore strategico per l’economia dell’Italia, del Lazio e per la cultura nazionale - prosegue il presidente Rocca -. I frutti del lavoro di Lorenza Lei nella Regione Lazio sono tangibili: sono orgoglioso di averla scelta per guidare la struttura del Cinema e dell’Audiovisivo e che la Conferenza Unificata l’abbia indicata per un ruolo così prestigioso", conclude Rocca. (Com)