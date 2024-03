Agroalimentare: Lollobrigida, proteggere nostro made in Italy da contraffazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso al Servizio vigilanza e tutela del Consorzio Grana Padano che oggi ha ritirato alcuni prodotti falsi e sanzionato i punti vendita in Campania e Veneto che li stavano commercializzando, offrendo, ad esempio, formaggi con stagionature fittiziamente allungate o marchi applicati a prodotti non corrispondenti al logo. I controlli sono fondamentali per garantire la qualità e l'autenticità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole e per tutelare il made in Italy dalle contraffazioni". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida commentando l'operazione di controllo denominata ''Buona Pasqua" a cura del Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio Grana Padano. "Sin dal primo giorno in cui ci siamo insediati, il governo Meloni è intervenuto a difesa del comparto alimentare, gravemente danneggiato dalle contraffazioni di marchi che nulla hanno a che fare con i veri ed eccellenti prodotti agroalimentari italiani. Un impegno continuo che si muove nella direzione di assicurare la sicurezza e la qualità degli alimenti a chi li produce e a salvaguardia di chi li consuma. Oltre all'azione della nostra cabina di regia interforze che ogni giorno si muove in questa direzione è importante che anche i Consorzi tutelino i prodotti da loro distribuiti", aggiunge Lollobrigida. (Rin)