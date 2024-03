Colombia: a maggio governo riprenderà negoziati di pace con gruppo dissidente Emc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e il gruppo dissidente Stato maggiore centrale (Emc) riprenderanno i negoziati di pace tra aprile e maggio. Lo rendono noto i media locali. Il nuovo tavolo di negoziati è stato annunciato nel contesto di nuove tensioni fra le parti dopo che il presidente del Paese, Gustavo Petro, ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e ha chiesto la cattura del leader del gruppo, Ivan Mordisco, e mentre in diverse regioni continuano scontri fra esercito nazionale e gruppi armati. I negoziati si terranno in una prima fase preliminare nel municipio di San Vicente del Caguan, nel dipartimento di Caquetà, e avranno l’obiettivo di “avanzare” in una trattativa che si è complicata nell’ultimo periodo. Successivamente, si svolgerà la quinta fase negoziale, in agenda dal 15 al 22 maggio nel dipartimento di Santander. Ci saranno anche incontri a livello locale per discutere specifici aspetti regionali, come quella che si terrà nella località di Cauca, i cui abitanti sono stati attaccati di recente da alcuni uomini dell'Emc. (segue) (Mec)