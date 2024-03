Colombia: a maggio governo riprenderà negoziati di pace con gruppo dissidente Emc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 marzo il presidente Petro si è rivolto ai dissidenti e ha detto che quando si avvia un processo di pace si assume un "impegno permanente" con la popolazione, nel quale "frenare la violenza" e dismettere le "attività economiche illecite" diventano elementi indispensabili per conquistare la fiducia di un Paese. Lo ha detto Petro rispondendo a una nuova offerta di dialogo avanzata dallo Stato maggiore centrale (Emc), la principale formazione dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). "È indispensabile che l'Emc comprenda che iniziando un processo di pace si realizza un impegno permanente con la società colombiana e con la storia della Colombia. Frenare la violenza diventa indispensabile per ottenere la fiducia del popolo colombiano. Non uccidere è essenziale per la pace", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "La diminuzione reale della violenza e il disconoscimento progressivo ma fermo delle economie illecite porta anche ad essere sicuri della decisione finale", ha aggiunto Petro. (segue) (Mec)