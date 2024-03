Colombia: a maggio governo riprenderà negoziati di pace con gruppo dissidente Emc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio è l'ultimo, al momento, di un fitto scambio tra il governo centrale e l'Emc, a meno di una settimana dalla fine di un cessate il fuoco che era stato indetto per mettere in piedi un possibile negoziato di pace. Uno scambio che nasceva nelle ore in cui, riprese le armi, l'esercito registrava i primi scontri con le bande irregolari. Il confronto verbale veniva aperto da Petro, critico nei confronti dei proclami "rivoluzionari" fatti dal leader dell'Emc Nestor Gregorio Vera, detto "Ivan Mordisco", a nome di un'organizzazione accusata di "opprimere" la gente. "Mordisco era l'autista di un comandante delle Farc. Le Farc hanno fatto la pace (a fine 2016) e lui si è tenuto gli affari", ha detto Petro in un discorso pubblico. "Ora sta uccidendo i contadini, sta assassinando il popolo e parla di rivoluzione. Ma quale rivoluzione e rivoluzione", ha sottolineato. (segue) (Mec)