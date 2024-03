Colombia: a maggio governo riprenderà negoziati di pace con gruppo dissidente Emc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, che da giovane ha fatto parte di un movimento rivoluzionario (M-19), ha spronato Mordisco a "dire la verità" smettendo di usare le memorie di "Manuel Marulanda Velez (co-fondatore delle Farc noto con il nomignolo di 'Tirofijo'), che per lo meno si è azzardato a fare una vera rivoluzione". Mordisco è uno "spacciatore vestito da rivoluzionario", ha detto Petro ricordando Carmelina Yule, una donna che due giorni prima era stata assassinata dalla dissidenza Farc mentre, accompagnata da una guardia indigena, cercava di liberare un minorenne, reclutato dal gruppo illegale. "Eccolo lo Stato maggiore centrale, come lo chiamano, che uccide indigeni. Guardate come l'hanno uccisa. Disarmata". La risposta del leader dell'Emc non si faceva attendere. "Mi accusa di spacciatore e di usare la memoria di Marulanda. Ma quando lo appoggiavamo in campagna elettorale non eravamo spacciatori. Oltre a tradirci, ha tradito il popolo che lo ha appoggiato in virtù del suo discorso progressista e di pace. Oggi promuove la guerra e il capitalismo". (segue) (Mec)