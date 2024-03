Campania: Iannone (Fd'I), ministri presenti in regione fanno solo loro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo De Luca "mal sopporta che i ministri del governo Meloni siano molto presenti in Campania, invece dovrebbe esserne contento. Tuttavia è risaputo che a De Luca non interessa il bene dei cittadini; ha solo un patologico culto della sua personalità, che meglio si realizza in condizione di solitudine istituzionale. Ha problemi con tutti: con il presidente del Consiglio, i ministri, i parlamentari, il sindaco di Napoli, il capo del suo partito. Tutti inadeguati tranne lui. L’unica cosa che non si spiega è come mai governa la Campania da nove anni e siamo ultimi in tutto”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, in risposta alle esternazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì.(Ren)